«Он — пример для наших ребят»: Минниханов открыл памятную доску в честь Бориса Кузнецова

В Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Его жизненный путь является настоящим ориентиром для татарстанцев, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что торжественное событие проходит в День Героев Отечества. В годы Великой Отечественной войны более 700 тыс. воинов из Татарстана встали на защиту Родины. Одним из них был Борис Кузнецов, который получил высокое звание Героя Советского Союза за подвиг при форсировании Днепра в октябре 1943 года.

«Борис Кириллович – пример большого личного мужества, настоящий патриот, ставший в 19 лет Героем Советского Союза. Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей, беззаветно преданных народу и верных своему долгу. Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества», – обратился к участникам события Рустам Минниханов.

Он добавил, что в судьбе Бориса Кузнецова нашла отражение судьба всей нашей страны, героического поколения победителей. Бориса Кузнецова знали не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Он принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии и в боях на территории фашисткой Германии. Несмотря на ранения и контузии, он всегда возвращался в строй.

«Борис Кириллович всю жизнь вел активную общественную работу. Он внес значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня его героический путь – пример и ориентир для наших ребят, участвующих в спецоперации. Светлая память о нашем герое, его неиссякаемой энергии, его оптимизме и жизненной мудрости навсегда сохранится в наших сердцах», – резюмировал Президент Татарстана.

Слова Рустама Минниханова дополнил Государственный Советник РТ, Герой труда России Минтимер Шаймиев. Он отметил, что лично знаком с семьей героя.

«Борис Кузнецов был настоящим героем и прошел через славный жизненный путь. Он достойно прожил свою жизнь, а его подвиги мы всегда будем помнить», – подчеркнул Минтимер Шаймиев.

О высоком вкладе Бориса Кузнецова в дело патриотической подготовки молодого поколения татарстанцев напомнил и другой участник торжества – председатель общественной организации «Герои Татарстана», Герой РФ Газинур Хайруллин.

«Он был ярким, неординарным и ответственным человеком. Он участвовал во множестве общественных мероприятий страны и республики. Борис Кириллович активно выступал на мероприятиях, общался и проводил встречи с молодежью. Этим он внес огромный вклад в воспитание патриотизма у молодого поколения», – заключил Газинур Хайруллин.

По окончании вступительных слов участники события возложили цветы к подножию памятной доски Бориса Кузнецова, выразив свою признательность его подвигам и жизненному вкладу на благо Родины.

Эскиз мемориальной доски был подготовлен скульптором, автором многочисленных скульптур, арт-объектов, членом Союза художников России Фанилем Валиуллиным. После церемонии Президент Татарстана также встретится с Героем Социалистического труда, почетным председателем организации «Герои Татарстана» Ильдусом Мостюковым.