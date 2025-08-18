Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Почты России»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым на полях III форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», проходящего в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы Минниханов отметил, что почтовые отделения остаются важнейшими социальными объектами, особенно для сельских жителей. Он напомнил, что в республике действует программа поддержки работников почты, в рамках которой ранее были предусмотрены субсидии для дополнительных выплат сотрудникам.

Глава региона подчеркнул, что в Татарстане активно реализуется программа модернизации: за последние три года в республике отремонтировано 73 отделения. По его словам, «Почта России» играет значимую роль в экономике региона, предоставляя логистические услуги ведущим промышленным предприятиям, и сотрудничество в этом направлении должно продолжаться.

Михаил Волков, в свою очередь, назвал Татарстан одним из ключевых субъектов для компании. Он отметил, что республика оказывает «Почте России» значительную поддержку, особенно в части модернизации отделений, и подчеркнул, что ряд реализуемых здесь проектов уже масштабируется на федеральный уровень. По его словам, в Татарстане сформирована сильная команда, которой доверяют новые направления работы.

Стороны обсудили вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе перспективы Казанского логистического почтового узла.

В завершение встречи Рустам Минниханов и Михаил Волков подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и АО «Почта России». Документ предусматривает повышение доступности почтовых услуг для жителей республики, дальнейшую модернизацию отделений и кадровое обеспечение сети.