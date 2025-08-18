Татарстан и Почта России подписали соглашение о взаимодействии

Подписание соглашения о взаимодействии между правительством Татарстана и АО «Почта России» прошло сегодня в рамках международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Свои подписи под документом поставили Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор и председатель правления АО «Почта России» Михаил Волков.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18 и 19 августа. На форум зарегистрировались участники 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.

По словам замминистра цифрового развития РТ Альберта Яковлева, соглашение в первую очередь будет касаться сельских отделений Почты России в республике. Он добавил, что в Татарстане она представлена во всех крупных поселениях и находится в шаговой доступности для жителей сельских населенных пунктов.

«Дальнейшее развитие сотрудничества, субсидирование сельских почтовых отделений связи, доплаты для работников почтовых отделений, программа ремонта сельских отделений и дальнейшее развитие инфраструктуры», – перечислил Яковлев сферы, которые затронет соглашение.

Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»