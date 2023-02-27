Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф КХЛ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казани на базе хоккейного клуба.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «барсы» сразятся в татарстанском дерби против нижнекамского «Нефтехимика».

Так, в своем обращении к казанской команде Рустам Нургалиевич пожелал победы в предстоящем Кубке Гагарина и назвал «Ак Барс» брендом Татарстана. По словам Минниханова, потенциал команды под руководством Зинэтулы Билялетдинова крайне высок, и ей по силам выиграть главный хоккейный трофей страны.

Кроме того, Раис Татарстана призвал хоккеистов казанского клуба показать красивый хоккей, подчеркнув, что в нынешней ситуации болельщикам не всегда хватает позитивных эмоций. Напоследок, Минниханов пожелал татарстанским спортсменам обойтись без травм и болезней. Слова Раиса передает корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

Также стало известно, что завтра пресс-служба «Ак Барса» презентует специальный ролик, приуроченный к старту плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, стартовый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится в Казани 1-го марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.

По итогам регулярного сезона, подопечные Билялетдинова стали первой командой Востока, нижнекамский коллектив занял восьмое место.

Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.