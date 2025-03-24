Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина

Фото: телеграм-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казани, на «Татнефть-Арене». Также на ней присутствовал бывший главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «барсы» сразятся против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Первые матчи команда Анвара Гатиятулина проведет на выезде 26 и 28 марта. Начало игр – в 17:00 по московскому времени.

В своем обращении к казанской команде Рустам Нургалиевич пожелал удачи в предстоящем Кубке Гагарина и призвал хоккеистов местного клуба показать красивый хоккей, подчеркнув, что в нынешней ситуации болельщикам не всегда хватает позитивных эмоций. Кроме того, он пожелал татарстанским спортсменам обойтись без травм и болезней, передает корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

«Сезон был непростым. Тем не менее с задачей справились – мы попали в плей-офф. Все начинается с нуля. Соперник у нас достойный. Надо к нему относиться с пониманием, что они такие же ребята, у них такие же болельщики. Ну и вы должны понимать, что вся республика, мы все всегда с вами в победах ваших, в ваших неудачах», – сказал Рустам Минниханов.

Также руководитель Республики поделился пожеланиями на оставшуюся часть сезона.

«Пожелание – чтобы не было травм. Это самая большая проблема. Второе – чтобы Всевышний дал нам сил и удачи», – сказал Раис.

По итогам регулярного сезона «Ак Барс» занял пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Отметим, что другой татарстанский клуб – нижнекамский «Нефтехимик» – не попал в плей-офф.

Напомним, что в прошлом сезоне казанцы вылетели из первого раунда плей-офф, проиграв в пяти матчах (1:4) как раз «Автомобилисту».

В субботу «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв (3:2 ОТ) на выезде «Сибирь». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного чемпионата.