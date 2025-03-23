Шанс на реванш, пул снайперов и опыт Гатиятулина. Почему «Ак Барс» может пройти «Авто»

Теория, что Анвар Гатиятулин фартовый специалист, подтвердилась накануне, и «Ак Барс» получил, пожалуй, самого удобного для себя соперника из возможных – «Автомобилист». Удачная серия с уральцами в сезоне и плохой опыт прошлого плей-офф – часть козырей Казани. «ТИ-Спорт» рассуждает о том, какие еще есть козыри в рукаве казанской команды.





Фото: ak-bars.ru

Самый удачный соперник и возможность взять реванш

Сложись вчера матч по-другому и не реши Дмитрий Яшкин эпизод в овертайме, возможно, этот текст не имел бы оснований. Но по итогу сложных схем «Ак Барс» получил себе в соперники, пожалуй, самого удачного из оставшихся соперников – «Автомобилист». Попади казанцы на «Металлург», «Салават Юлаев» или, что еще страшнее, «Авангард», букмекеры «рисовали» бы огромные коэффициенты на итоговый проход «Ак Барса» в четвертьфинал. Екатеринбуржцы тоже далеко не подарок. Бывает и лучше. Однако нынешние уральцы имеют несколько «тонких» мест.

Во-первых, статус «темной лошадки» больше не на стороне «Авто». Все теперь отлично знают возможности команды Николая Заварухина. И никто не ждет, что Стефан Да Коста растворится на льду в играх на выбывание. Теперь в играх с «Автомобилистом» любой соперник будет действовать на максимуме. Нет, сам «Автомобилист» слабее не стал, а даже точечно добавил. Так, Заварухин избавился от двух деструктивных, по его мнению, элементов в лице Сергея Широкова и Алексея Макеева. Обоих по поду прошлого плей-офф их в Екатеринбурге признавали бунтарями, которые перестали действовать в интересах команды, а стали капризничать в пользу себя. С их уходом в нынешней регулярке «Автомобилист» действительно стал еще быстрее и эффективнее в атаке. А пришедший Ник Меркли добавил фактурности в атаке.

И все же в марте «Авто» несколько поблек. Уже не было той легкости, с которой они разрывали соперников в первой половине регулярного чемпионата. В начале марта команда Николая Заварухина потерпела четыре поражения подряд, одно из которых – от «Ак Барса» (3:1). Всего из девяти игр марта уральцы победили только в четырех. Хоккеисты явно подсели физически, чем «Ак Барс» может воспользоваться.

Фото: ak-bars.ru

Ко всему прочему, екатеринбуржцы в нынешнем сезоне – клиенты «Ак Барса». Казанцы трижды выигрывали у команды Заварухина. Причем, как правило, с уверенным счетом – дважды дома (4:1 и 3:1) и однажды в гостях (6:2). Штаб Анвара Гатиятулина, очевидно, знает слабые стороны «Авто», чем должен воспользоваться в предстоящих матчах плей-офф.

Ядро снайперов с большим опытом в плей-офф

И помочь им в этом должен мощный костяк казанских звезд, которые обычно и наколачивали шайбы в ворота «Автомобилиста» по ходу регулярки. Ядро снайперов «Ак Барса» всем известно, и, что важно, все голодные до побед в Кубке Гагарина.

Уже в заключительной домашней серии регулярного чемпионата КХЛ в начале марта сразу четыре хоккеиста «Ак Барса» преодолели отметки в 50 очков за сезон. На данный момент этой отметки достигли четверо нападающих казанского клуба: Дмитрий Яшкин, у которого 54 (35+19) очка, Кирилл Семёнов с 55 (18+37), Александр Барабанов, который уже добрал 58 (25+33) очков, и Артем Галимов - у него 59 (35+24) баллов.

Важно отметить, что подобного на уровне Континентальной лиги в истории «Ак Барса» ранее не было никогда. Что не менее важно, все из них имеют серьезный опыт на уровне плей-офф.

Кирилл Семенов в составе «Авангарда» добирался до финала Кубка Гагарина 2021 года, где разбирался с ЦСКА, не пропустив ни одного матча. Прозвище Железный Сэм он получил уже тогда. Опыт бесценный, который он развивает с каждым новым сезоном.

Артем Галимов проводил огненный плей-офф того же розыгрыша Кубка Гагарина 2021 года, когда их тройка с Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым стала кошмаром в «зеленой» серии второго раунда плей-офф. А позже и с другими партнерами доставлял большие проблемы будущим чемпионам в финальной серии Востока, которая решилась лишь в овертайме седьмого матча в Казани. В 15 проведенных играх тогда Артем тогда набирал 7 (2+5) очков при шикарном показателе полезности «9».

С тех пор 95-й номер заметно поднаторел и проводит свой лучший сезон в карьере. Если его огонь будет гореть в играх на выбывание, то это обязательно передастся трибунам, а вместе с ними и остальной команде. Именно огонька в глазах не хватало игрокам «Ак Барса» в последний месяц-два «регулярки».

Александр Барабанов и вовсе двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Да, в питерской команде он не исполнял роль безоговорочного лидера, которую получил в Казани. Но и сам хоккеист вырос за время, проведенное за океаном. Плюс Александр получает значительно больше доверия у Анвара Гатиятулина, чем у того же Олега Знарка. Здесь он получил стабильное место в спецбригаде большинства и стал мозговым центром в любом из звеньев, в которые бы его ни ставили.

Фото: ak-bars.ru

В интервью «ТИ-Спорт» сам Александр объяснял:

«По-моему, Олег Валерьевич (Знарок, – прим. «ТИ-Спорт») говорил про меня: «Он не бомбардир». Но дайте мне шанс! Если я не терялся в формате «5 на 5», то, наверно, я мог играть в большинстве, тем более я всегда был полезен. Но когда тебе дают время 12-13 минут… Потом был сезон, когда Илья Воробьев к нам пришел, и он мне доверился. Первый раз, когда я весь сезон в большинстве, я набрал сразу 46 очков. Вот ответы на все вопросы».

У Дмитрия Яшкина же огромный опыт как в кубках Гагарина в составе «Динамо», так и в кубках Стэнли в составе того же «Сент-Луиса». Учитывая, что все четверо в огне, помноженном на опыт в Кубках Гагарина, это может дать мощнейший буст в решающих играх первого раунда.

Выбор между туром по востоку Татарстана и вторым раундом

Старая мудрость гласит: чтобы сделать человека счастливым, лиши привычного блага, а потом верни.

Такое правило простой психологии должно сыграть и в пользу «Ак Барса». В прошлую весну казанская команда вылетела из розыгрыша плей-офф еще когда на улице лежал снег, после чего вместо баталий в Санкт-Петербурге была вынуждена кататься по городам Татарстана в рамках социальной миссии и работы с болельщиками за пределами Казани.

Наверняка хоккеисты прошлогоднего созыва уже рассказали тем, кто перебрался в «Ак Барс» в сезоне нынешнем, что это такое – ездить в тур по городам востока республики для мастер-классов вместо того, чтобы биться во втором раунде плей-офф КХЛ.

При том правило может сыграть как раз против соперников «барсов». Сытый голодного не поймет. «Автомобилист» как раз наоборот – в прошлом сезоне впервые прошел проклятый для себя первый раунд, после чего еще и пошумел в Санкт-Петербурге, выбив вслед и СКА. В команде Николая Заварухина могли и подзабыть, что это за «удовольствие» – заканчивать сезон раньше всех топов и наблюдать за ними по телевизору.

Гатиятулин умел настроить не самый сильный состав на игры плей-офф

Сегодня довольно часто культивируется тема, что нынешний состав значительно слабее прошлогоднего – с Шипачевым, Радуловым и Кагарлицким. Тезис спорный, учитывая, что то – звезды прошлого. В нынешнем же «Ак Барсе» практически не «уставшие» от хоккея игроки. Все заряжены и честолюбивы.

Но еще важнее, что именно с командой, обладающей не самым звездным составом, Анвару Гатиятулину и его штабу и удавалось добиваться лучших результатах в своей карьере. Его «Трактор» образца 2018 года, завоевавший бронзу, был именно такой командой – от нее мало кто ждал серьезных успехов, но за счет настроя голодных игроков, которым было что доказывать, и атмосферы, которую Гатиятулин выстроил в раздевалке, им тогда удалось добраться до финала Восточной конференции, в которой челябинцы уже не смогли ничего противопоставить будущим чемпионам. Кстати, именно казанскому «Ак Барсу».

Фото: ak-bars.ru

Нельзя назвать нынешние реалии в «Ак Барсе» схожими с челябинскими, но они как минимум близки по своим вводным. Нынешний «Ак Барс» не фаворит даже в своей конференции, а тот кризис, в который команда попала после Матча Звезд, может добавить соперникам уверенности, что в Казани все плохо. Это наиболее выгодная позиция на сегодня для Гатиятулина и его помощников – сыграть на статусе андердога и выйти на игры в плей-офф с перезагруженными головами.