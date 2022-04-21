Рустам Минниханов вручил Татьяне Покровской медаль «100 лет образования ТАССР»

пресс-служба Президента РТ

Перспективы реализации в Татарстане проектов в области спорта обсудили на сегодняшней встрече Президент РТ Рустам Минниханов и вице-президент Федерации синхронного плавания России, главный тренер сборной команды РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Во встрече, которая состоялась в Доме Правительства РТ, также принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов и Покровская обсудили вопросы реализации совместных проектов в области спорта, перспективы организации и проведения в Казани соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

Рустам Минниханов вручил Татьяне Покровской награду Республики Татарстан — медаль «100 лет образования ТАССР».

Ранее Президент РТ встретился с новым военным прокурором Казанского гарнизона Мунко Цыреновым, о чем сообщал «Татар-информ».

В графике Президента на сегодня — участие в тридцать первом заседании Госсовета РТ шестого созыва.