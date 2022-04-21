Прокурор ЦВО представил Минниханову нового военного прокурора Казанского гарнизона

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В четверг, 21 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым военным прокурором Казанского гарнизона. Эту должность занял Мунко Цыренов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Представил его прокурор Центрального военного округа, генерал-майор юстиции Андрей Попов.

Мунко Данзанович Цыренов служит в органах военной прокуратуры с 2009 года. На сегодня он находится в звании майора юстиции. Ранее занимал должность заместителя военного прокурора Хабаровского гарнизона. На этом посту вел различные резонансные дела, в том числе занимался нарушениями Дальспецстроя (ныне ФГУП «Главное военно-строительное управление №6»).

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Во встрече приняли участие прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и другие.

Цыренов сменил в должности военного прокурора Казанского гарнизона подполковника юстиции Сергея Баженова. Он был назначен на этот пост в 2020 году.