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Рустам Минниханов вручил медали четырем бойцам батальона «Алга»
Раис РТ Рустам Минниханов наградил четырех жителей Татарстана, участников специальной военной операции из батальона «Алга». Церемония, приуроченная к празднованию Дня Республики, прошла сегодня в Казанском Кремле.
«В зоне проведения специальной военной операции доблестно сражаются и татарстанцы, которые с честью и отвагой выполняют поставленные задачи. Выбрав путь служения Отечеству и народу, наши ребята проявляют героизм, порой ценою собственной жизни», – подчеркнул Минниханов.
За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции, указом Раиса Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечены лейтенанты Виталий Антонов, Сергей Бондаренко, старший сержант Артур Газизов и младший сержант Александр Алексеев.
«Национальный батальон «Алга» достойно выполняет свои задачи. Поддержка республики ощущается нами на всех уровнях. Все задачи и цели, которые поставлены перед нами, мы обязательно выполним. Мы вернемся и еще пройдем по Красной площади с парадом Победы», – сказал в ответном слове Сергей Бондаренко.
Раис Татарстана вручил ордена Мужества женам двух погибших участников специальной военной операции из Татарстана. Люди в зале приветствовали награждаемых стоя. Государственными наградами были также поощрены врачи, учителя, работники высшей школы, машиностроители, нефтяники, химики, работники промышленности, культуры, сельского хозяйства и других отраслей.
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