Рустам Минниханов вручил ключи от 10 автолавок потребкооперативам районов РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от десяти автолавок районным филиалам Татпотребсоюза. Церемония состоялась в рамках Международной агропромышленной выставки «Агроволга», которая проходит на площадке «Казань Экспо».

«В преддверии Международного дня кооперации есть повод сделать некий вклад в улучшение работы этой системы», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что главная задача потребительской кооперации — оказывать услуги сельскому населению. Сегодня 1,5 тыс. населенных пунктов Татарстана обслуживаются 135 автолавками, обеспечивающими выездную торговлю, уточнил он.

«Новые автомобили будут подключены к этой работе», — добавил Раис РТ. По его словам, Татпотребсоюз является одним из лидеров среди потребительских союзов России.

После этих слов Минниханов вручил символический ключ председателю правления Татпотребсоюза Рашату Шаймарданову.

Автолавки получили потребительские кооперативы и общества Агрызского, Апастовского, Балтасинского, Высокогорского, Кайбицкого, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Сармановского районов.

Председатель совета Агрызского райпо Рустам Вагапов рассказал, что потребительское общество района обслуживает 35 деревень. Среднемесячный товарооборот одной автолавки составляет не менее 630 тыс. рублей. Каждый день автолавка привозит 30–35 тыс. рублей выручки, заметил он.

«Жители сельских населенных пунктов с нетерпением ждут наши автолавки», — заявил Вагапов.

В общей сложности за 2019–2022 годы организациям потребительской кооперации в Татарстане были выданы 73 автолавки.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.