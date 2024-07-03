БПЛА, мотоциклы для аграриев и модные коровы: что показывают на выставке «Агроволга»

Старт работе «АгроВолги» дал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мероприятие послужит стимулом для дальнейшего роста сельхозотрасли»

В прошлом году на площадке «Казань Экспо» Татарстан принимал «Всероссийский день поля». Это одна из главных выставок достижений отечественного агропромышленного комплекса. Но «АгроВолга» в этом году проходит не менее масштабно. В ней принимают участие более 400 компаний, в том числе из Беларуси, Турции, Китая и Ирана.

Ожидается, что за дни работы выставки, 3–5 июля, ее посетят более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли России.

Старт работе «АгроВолги» дал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Он отметил, что выставка стала ценной площадкой для обмена опытом, заключения договоров и презентации передового опыта.

«Вот уже третий год подряд это уникальное событие объединяет аграриев не только нашей республики, но и России в целом. В этом году с нами не только российские, но и зарубежные компании. На выставке представлен широкий спектр сельскохозяйственного оборудования, машин, технологий, инновационных решений», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров выразил уверенность, что это мероприятие послужит стимулом для дальнейшего роста сельскохозяйственной отрасли.

Без фотозоны гости выставки не остались. Ее организовал «МТЗ-Татарстан» сразу у входа на площадку. Здесь внимание посетителей привлекает необычного вида мотоцикл Belarus Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«На каждой выставке хочется представлять новые модели»

В прошлом году агровыставка встречала посетителей полем фацелий. Это была своеобразная фотозона – все хотели сфотографироваться на фоне синих цветов. Сейчас на этом месте красуется татарстанская дождевальная машина «Казанка». Производители демонстрируют ее возможности как раз в 30-градусную жару.

Но без фотозоны гости выставки не остались. Ее организовал «МТЗ-Татарстан» сразу у входа на площадку. Здесь внимание посетителей привлекает необычного вида мотоцикл Belarus.

«Мотоцикл на продажу не идет. Это развлекательный стенд, на нем можно сфотографироваться. Его произвел Минский тракторный завод. Пока это их пилотный проект, в продажу еще не запущен», – пояснила «Татар-информу» заместитель коммерческого директора компании Ольга Щепилова.

Стоит отметить, что на «Всероссийском дне поля – 2023» компания удивляла беспилотным трактором МТЗ-3525. В этом году беспилотник не привезли.

«На каждой выставке хочется представлять новые модели. У нас здесь газомоторные тракторы. Есть газонокосилка, которая сегодня проходит испытания. Она предназначена для улиц, полей, небольших подворий. Это новинка. Планируется запустить серийное производство. Ее тоже производит Беларусь, но уже Мозырский машиностроительный завод», – рассказала собеседница информагентства.

Еще одна новинка – тракторы Belarus 311 и 451-й моделей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одна новинка – тракторы Belarus 311 и 451-й моделей. По словам Щепиловой, они предназначены для жарких стран – у них нет «крыши». Но можно установить тент от солнца.

На выставку привезли более 150 единиц техники

Зато беспилотник привезла саратовская компания. На выставке она представляет беспилотный летательный аппарат XAG P100 Pro, который выпустила в этом году. Его уже приобрели аграрии Самары, Краснодара и Ростова.

«Это новый передовой дрон. Его производительность – 30 га в час. За десятичасовую смену может 250–300 га обработать от вредителей, сорняков. Десикацию выполняет, то есть высушивает перед уборкой культуры при влажных условиях. Если поле заболоченное, и наземная техника не может работать, этот дрон справится. Есть бак для семян, то есть он может делать подсев», – сообщил менеджер ГК «Агропрофи» Владимир Гулаев.

Он подчеркнул, что компания уже не первый год участвует в агропромышленных выставках, которые проходят в Татарстане.

Беспилотник привезла саратовская компания. На выставке она представляет беспилотный летательный аппарат XAG P100 Pro, который выпустила в этом году Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По информации организаторов «Агроволги», всего на выставке представлено более 150 единиц техники. Но помимо этого здесь можно ознакомиться с современными технологическими решениями. Например, узнать о внедрении искусственного интеллекта в сельское хозяйство.

Так, компания-разработчик «Инногеотех» из Иннополиса представляет сервис с использованием искусственного интеллекта, который автоматически проводит мониторинг сельхозземель. Кроме того, компания презентует сервис для управления урожайностью с ИИ и платформу по работе с геоданными. На ее базе разработана цифровая модель Татарстана и оцифрованы сельхозземли в 20 регионах России.

«Ведем направление в селекции на понижение высоты растения»

На сортоиспытательном участке в полевой экспозиции можно увидеть более 250 новинок отечественной и зарубежной селекции. Среди них 30 сортов, выведенных Татарским НИИ сельского хозяйства.

«Мы представляем как стандартные сорта пшеницы, уже районированные, так и новые. Вот сорт “Сабан” включен в реестр в этом году. Признан сильной пшеницей. Сорт “Ильвина” – один из наиболее перспективных сегодня сортов озимой пшеницы. Прошел первый год испытаний», – рассказала селекционер озимой пшеницы, ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства Ирина Фадеева.

На сортоиспытательном участке в полевой экспозиции можно увидеть более 250 новинок отечественной и зарубежной селекции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, сорт «Ильвина» обладает высоким содержанием клейковины и более устойчив к полеганию.

«Мы ведем направление в селекции на понижение высоты растения. У озимой пшеницы есть такая закономерность: зимостойкие сорта более высокие. Снижая высоту растений, можем понизить зимостойкость. Но этого нельзя делать. В этом году в мае был возврат холодов, некоторые сорта оказались не устойчивы к таким морозам. А наши сорта более зимостойкие, мы над этим работаем», – подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что сорт «Сабан» включен в список «сильных пшениц», то есть у него клейковина более 28%. Он достаточно высокоурожайный и хорошо подходит для хлебопечения.

Уже в третий раз на выставке проходит конкурс среди коров «Краса АгроВолги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В конкурсе красоты среди коров участвуют 38 племенных хозяйств

Уже в третий раз на выставке проходит конкурс среди коров «Краса АгроВолги». Соревнование открылось сегодня. В нем участвуют 80 животных из 38 племенных хозяйств Татарстана.

«Особенностью текущего года будет то, что конкурс будет проходить среди нетелей молочного направления. Конкурс направлен на совершенствование селекционной работы в регионах и развитие отечественной генетики», – уточнил Марат Зяббаров.

Лучших коров Татарстана выберет международный профессиональный оценщик Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгрии Шебёк Тамаш. Для него это не первая «АгроВолга» – в 2021 году он также оценивал татарстанских животных.

Ленар Малаткин из ООО «Агромир» Ютазинского района признался, что для состязания «сделал модную стрижку» своей двухлетней конкурсантке Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Краса АгроВолги» – это своеобразный конкурс красоты среди коров. Победительниц определят по комплексу критериев. Например, эксперты обращают внимание на строение туловища, ширину груди, линию спины, гармоничность походки, постановку конечностей и многое другое.

Ленар Малаткин из ООО «Агромир» Ютазинского района признался, что для состязания «сделал модную стрижку» своей двухлетней конкурсантке. «Мы одну нетель выставляем. Всего в нашем племенном хозяйстве 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Мы каждый год участвуем в этом конкурсе. В прошлом году победили по лучшим параметрам, но была другая нетель», – поделился он.

При этом Малаткин привозит животных на выставку не только для конкурса, но и на продажу. Все его нетели сразу после состязания выкупались другими хозяйствами. Нынешняя корова с выставки поедет в Бавлинский район.