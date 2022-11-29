Рустам Минниханов возложил венок к могиле Гейдара Алиева в Баку

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов почтил память национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетив его могилу на Аллее почётного захоронения в Баку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Делегация Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым возложила венок к могиле общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева и цветы к могиле его супруги Зарифы Алиевой. Также делегация почтила память погибших, возложив венок к комплексу “Вечный огонь”», – рассказала Галимова.

Руководитель республики с понедельника находится с рабочей поездкой в Азербайджане. Ранее он встретился с Президентом Ильхамом Алиевым.