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Официальная хроника
29 ноября 2022  10:37

Минниханов: Товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном вырос более чем в два раза

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За первое полугодие 2022-го татарстано-азербайджанский товарооборот вырос более чем в два раза — до 60 млн долларов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым

«Хочу выразить вам признательность за внимание к развитию связей между нашими республиками, которые направлены на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном», — сказал Минниханов. 

Отмечается, что по итогам 2021 года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 70 млн долларов. Один из крупных татарстанских партнеров — ПАО «КАМАЗ», который поставляет и автомобили и запчасти к ним. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется Гянджинским автомобильным заводом, являющимся официальным дистрибьютором татарстанского автогиганта на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, на сегодня ведется строительство третьего. 

Минниханов напомнил, что между республиками действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, также создана межправительственная комиссия. 

«Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна», — сказал руководитель республики. 

По его словам, среди перспективных направлений — энергетика и промышленность, автомобилестроение, нефтехимия, газомоторное топливо, передает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов рассказал Алиеву, что по поручению главы государства Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — исламский мир», и пригласил азербайджанскую сторону принять участие в работе группы. Также он пригласил делегацию Азербайджана для участия в экономическом саммите «Россия — исламский мир: KazanSummit». 

«Я дважды был в Татарстане. С теплотой вспоминаю эти поездки», — сказал Алиев, отметив важность исторических связей.

#Рустам Минниханов
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