Рустам Минниханов возложил цветы к вечному огню в казанском парке Победы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Торжественная церемония возложения цветов к вечному огню в парке Победы прошла сегодня в Казани. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Перед входом в парк Раис поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, поздравил их с 79-й годовщиной Победы и сделал памятные фото.

К вечному огню Минниханов шел по живому коридору из роты почетного караула казанского гарнизона под звуки марша в исполнении военного оркестра. После возложения цветов прозвучали гимны России и Татарстана в исполнении все того же оркестра, а рота почетного караула прошла маршем, как только отзвучали гимны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В мероприятии также принял участие герой России Расим Баксиков, который провел Раиса РТ вдоль выставочных образцов военной техники и рассказал о конструктивных особенностях и преимуществах танков, представленных в парке Победы.

После этого цветы возложили к подножиям Монумента Матерям и Вдовам погибших воинов и Монумента Советскому Солдату.

Последней точкой стала рубка подводной лодки К-403 «Казань», где Минниханов встретился с ветеранами Военно-морского флота и сделал с ними памятную фотографию.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завершая торжественную церемонию, Рустам Минниханов вместе с государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым отправился на площадь Тысячелетия за рулем ретро-автомобиля «Чайка» для участия в параде войск Казанского гарнизона по случаю Дня Победы.