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Общество 9 мая 2024 10:01

Минниханов поехал на Парад Победы в Казани на ГАЗ 14 – Чайка

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Минниханов поехал на Парад Победы в Казани на ГАЗ 14 – Чайка
фото: скрин видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поехал с Парка Победы на Парад на советском автомобиле ГАЗ 14 - Чайка. Причем на машине висит фотография дяди руководителя республики Минниханова Галимзяна Миннехановича, который участвовал в Великой Отечественной войне. Видео с историческим транспортом прислала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В октябре 1941 года Галимзян Минниханов прибыл в пополнение 359 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии Западного фронта. Пал в бою 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет», рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ.

#Рустам Минниханов #парад победы #машина
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