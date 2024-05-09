Минниханов поехал на Парад Победы в Казани на ГАЗ 14 – Чайка

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поехал с Парка Победы на Парад на советском автомобиле ГАЗ 14 - Чайка. Причем на машине висит фотография дяди руководителя республики – Минниханова Галимзяна Миннехановича, который участвовал в Великой Отечественной войне. Видео с историческим транспортом прислала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В октябре 1941 года Галимзян Минниханов прибыл в пополнение 359 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии Западного фронта. Пал в бою 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ.