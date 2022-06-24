Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику якутского писателя Платона Ойунского

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Республике Саха (Якутия). Сегодня в Якутске он возложил цветы к памятнику Платона Ойунского.

«Якутский советский писатель — первый в истории ученый в области родного языка якутов», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В Якутии в честь писателя и ученого-филолога учреждена государственная премия, которая присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, искусства и архитектуры, получившие широкое признание общественности и ставшие национальным достоянием республики.

Ранее Рустам Минниханов также принял участие в закладке нового сквера «Казанский», в котором в будущем установят памятник татарскому поэту Мусе Джалилю.