Минниханов принял участие в закладке нового сквера «Казанский» в Якутске

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В Якутске появляется новое знаковое место для татар. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал на закладке сквера «Казанский».

«Это важное событие для всех соотечественников, потому что в столице Республики Саха (Якутия) появляется новое знаковое место для татар — место встречи земляков, проведения важных мероприятий», — сказал он.

Минниханов обратил внимание, что Казань — один из древнейших городов России, с ней связана судьба многих народов страны, в том числе и якутов.

«Хочу искренне поблагодарить главу республики Айсена Сергеевича Николаева, администрацию Якутска за поддержку инициативы наших соотечественников по созданию сквера имени Казани. Пусть он станет новым стимулом для дальнейшего укрепления дружбы между нашими республиками и братскими народами», — заключил Президент.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В новом сквере установят памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.