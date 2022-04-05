Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга политического влияния руководителей регионов РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-10 руководителей регионов по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял шестое место в мартовском рейтинге политического влияния глав субъектов РФ.

Средний балл Президента Татарстана за март составил 7,15, что позволило ему попасть в соответствующий раздел – «Очень сильное влияние».

«Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов – политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам “Очень сильное влияние” (1-20), “Сильное влияние” (21-50), “Среднее влияние” (51-85)», – говорится в сообщении.

На позиции губернаторов в мартовском рейтинге повлияли такие события, как вовлечение руководителей регионов в выработку антисанкционных мер, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов, эффективность взаимодействия с общественностью на местах и другие факторы.

В феврале Президент Татарстана Рустам Минниханов стал лидером рейтинга АПЭК среди руководителей регионов России по активности в социальных сетях, о чем сообщал «Татар-информ».