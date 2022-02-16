Минниханов лидирует по активности в соцсетях среди руководителей регионов по версии АПЭК

Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе стал лидером среди руководителей регионов России по активности в социальных сетях. Рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Президент РТ поднялся с седьмой позиции на первую, набрав 59,5 условных балла. При этом он также набрал наибольшее количество лайков под публикациями (в общей сложности 150 201 лайк).

В топ-3, помимо Рустама Минниханова, также вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Наибольший пользовательский резонанс производят посты, в которых освещаются локальные вопросы. Традиционно высокая реакция аудитории фиксируется под постами на личные темы, в которых главы регионов сообщают о своих интересах или досуге», — отмечают аналитики АПЭК.

Вместе с тем записи на абстрактные темы, а также записи, в которых нет ничего, кроме упоминаний тех или иных фактов, обычно остаются без внимания со стороны аудитории, уточняют специалисты.