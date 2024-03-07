Рустам Минниханов: В Татарстане вопросам семьи всегда уделяется большое внимание

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В нынешнее сложное время женщины являются надежной опорой для тех, кто принимает участие в специальной военной операции. От этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на посвященном Международному женскому дню торжественном мероприятии, которое прошло в ГРК «Корстон», сообщает пресс-служба руководителя республики.

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Сегодня с нами в зале представительницы прекрасной половины человечества, которые успешно трудятся в разных сферах жизни, занимаются наукой и бизнесом, служат на благо Отечества, некоторые посвятили жизнь воспитанию детей. Каждая из вас по-своему удивительна. Ваше неравнодушие и самоотдача вызывают искреннее восхищение и уважение», — подчеркнул Раис РТ.

По мнению Рустама Минниханова, от женщин во многом зависит настроение и атмосфера в семьях. «Это крайне важно, ведь в семье закладываются наши главные духовные и семейные ценности, традиции, любовь к Родине. Именно поэтому 2024 год объявлен Президентом нашей страны [Владимиром Путиным] Годом семьи», — заметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане вопросам семьи всегда уделяется большое внимание. Для повышения авторитета семьи и в знак особого уважения к женщине-матери в регионе были учреждены медали «Ана даны — Материнская слава» и «Родительская доблесть». Подписан указ об увеличении денежных вознаграждений для обладателей этих наград, напомнил он.

«Дорогие женщины! Еще раз с праздником вас! Пусть ваша жизнь будет согрета добром, нежностью, а в ваших семьях всегда царят любовь и благополучие!» — заключил Раис Татарстана.

После выступления Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград республики отличившимся представительницам прекрасного пола. Среди гостий церемонии были работницы образования, культуры, медицины, промышленности и АПК, а также родственницы участников специальной военной операции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что медалью «Ана даны — Материнская слава» награждены 1,5 тыс. матерей из Татарстана.