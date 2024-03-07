Медалью «Ана даны — Материнская слава» награждены 1,5 тыс. матерей из Татарстана

С 2000 года медалью «Ана даны — Материнская слава» награждены 1,5 тыс. многодетных матерей из Татарстана, в том числе в 2023 году отмечены 23 матери, родившие и достойно воспитывающие пять и более детей. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец.

«Медаль „Ана даны — Материнская слава“ — знак высшей степени материнского отличия, ей награждаются матери — гражданки Российской Федерации, проживающие на территории Татарстана не менее пяти лет, родившие и воспитывающие или воспитавшие пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. К награде представляются матери, добросовестно относящиеся к воспитанию своих детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии», — сказала она.

С 2022 года государственной наградой отмечены 12 семей, в том числе в 2023 году три семьи, достойно воспитывающие семерых и более детей. Каждому из родителей выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

С 2024 года в Татарстане увеличен размер единовременных выплат, которые получают награжденные медалями «Ана даны — Материнская слава». Указ с изменениями подписал 6 марта Раис Татарстана Рустам Минниханов. Матерям, воспитавшим пять детей и получившим медаль «Ана даны — Материнская слава», теперь полагается 100 тыс. рублей вместо 50 тысяч. Также предусмотрено повышение выплаты для обладательниц этой медали, у которых шесть и более детей. За каждого ребенка после пятого размер единовременного вознаграждения будет повышаться на 20 тыс. рублей (ранее на 10 тыс.) при условии достижения ребенком трехлетнего возраста на период награждения.

Подробнее о признании заслуг многодетных семей из Татарстана читайте в материале «Татар-информа» «Ордена, деньги и льготы: как многодетным семьям получить награды».