Рустам Минниханов: В Год педагога и наставника выдадим учителям 12 тыс. ноутбуков

Сертификат на 12 тыс. ноутбуков для учителей вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов главе Минобрнауки республики Ильсуру Хадиуллину. Церемония состоялась во время заселения многоквартирного жилого дома, построенного по программе соципотеки, в том числе для педагогических работников Казани.

В Год цифровизации учителям уже было выдано 12 тыс. ноутбуков, напомнил руководитель республики. «Это уже второй транш. В Год педагога и наставника 12 тыс. ноутбуков мы выдадим до конца учебного года. И еще 12 тыс. компьютеров учителя получат в начале следующего учебного года», – сказал Минниханов.

От имени педагогов с ответным словом выступил учитель математики и информатики казанского лицея № 187 Камиль Абдулвахобов. «В век цифровой трансформации персональные компьютеры становятся необходимым рабочим инструментом, благодаря которому мы можем организовать уроки в интерактивном формате, чтобы школьники в интересной форме воспринимали учебный материал», – отметил он.

Современные вызовы, по словам Абдулвахобова, требуют от педагогов развития различных компетенций и повышения квалификации в самых разных областях. Например, учителя должны уметь работать в команде, а также с большими данными, заниматься проектной деятельностью.

По Стратегии развития образования в Татарстане «Килэчэк – Будущее» в 2010 – 2018 годах было закуплено и выдано учителям 91 878 ноутбуков на общую сумму более 1,6 млрд рублей. В прошлом году педагогам для работы были переданы 12 тыс. ноутбуков на сумму 480 млн рублей. А в этом году компьютеры закупят на 382,5 млн рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства.

Ранее Татар-информ сообщал, что в микрорайоне М-14 в Казани сегодня началось заселение 255-квартирного дома по улице Алексея Казем-Бека, 8.