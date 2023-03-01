«Создана вся инфраструктура»: Минниханов принял участие в заселении соципотечного дома

В микрорайоне М-14 в Казани сегодня началось заселение 255-квартирного дома по улице Алексея Казем-Бека, 8. В торжественной церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который отметил, что в жилищном комплексе создана вся необходимая инфраструктура.

Дом был построен за счет инвестиций Госжилфонда в рамках программы социальной ипотеки. По решению Раиса Татарстана преимущество при выборе квартир в этом доме имели медицинские и педагогические работники Казани. В частности, 70 учителей и воспитателей улучшили свои жилищные условия.

«Символично, что заселение дома проводится в Год педагога и наставника, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным. У каждого из нас были свои учителя. Мы ценим и уважаем ваш труд, он не простой, но очень востребованный», – сказал Минниханов педагогам.

В новом доме 18 жилых этажей, три подъезда, общая площадь квартир составляет около 15 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке. Они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Строительство жилого дома началось в сентябре 2021 года, в феврале 2023-го объект получил разрешение на ввод. Это второй с начала этого года соципотечный дом, который заселили в микрорайоне М-14 Казани. В январе были переданы ключи жильцам 255-квартирного дома по улице Белые Росы, 15. Проживать в нем тоже будут врачи и учителя.

Участие в торжественном мероприятии сегодня также приняли мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.