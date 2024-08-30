Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов показал на видео новый парк «Елмай» в Казани: Дети - будущее нашей республики!
Раис РТ Рустам Минниханов показал на видео, как выглядит новый детский парк «Елмай». Его открыли 30 августа в Казани в честь Дня Республики и города.
«Сегодня в Казани открыли детский парк "Елмай". Отличный подарок на День Татарстана», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.
При этом он отметил, что лучшим подарком в этот день станет улыбка ребенка, поскольку дети — это будущее Республики Татарстан.
«Дети — будущее нашей республики! Главное — чтобы ребята улыбались: нет лучшего подарка!» — подчеркнул Раис РТ и в завершении пригласил всех желающих посетить новый парк.
Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»