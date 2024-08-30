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Общество 30 августа 2024 10:25

Минниханов показал на видео новый парк «Елмай» в Казани: Дети - будущее нашей республики!

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Раис РТ Рустам Минниханов показал на видео, как выглядит новый детский парк «Елмай». Его открыли 30 августа в Казани в честь Дня Республики и города.

«Сегодня в Казани открыли детский парк "Елмай". Отличный подарок на День Татарстана», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что лучшим подарком в этот день станет улыбка ребенка, поскольку дети — это будущее Республики Татарстан.

«Дети — будущее нашей республики! Главное — чтобы ребята улыбались: нет лучшего подарка!» — подчеркнул Раис РТ и в завершении пригласил всех желающих посетить новый парк.

Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #парк #Казань #день республики #день города
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