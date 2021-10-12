Рустам Минниханов в Башкортостане принял участие в акции «Сохраним лес»

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего рабочего визита в Башкортостан принял участие в природоохранной акции «Сохраним лес». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня обсуждаем вопросы авиастроения в Башкортостане. Здесь тоже поддержали акцию #СохранимЛес», — отметил в публикации руководитель республики.

Рядом с хвойным деревом разместили табличку, на которой указано, что дерево было посажено в честь открытия производственно-учебного центра ГК «Ростех». За этот сезон руководитель республики не в первый раз становится участником экоакции. В прошедшую субботу Рустам Минниханов с волонтерами посадил сосны и ели возле ДРКБ в Казани.