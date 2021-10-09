Рустам Минниханов с волонтерами посадил сосны и ели возле ДРКБ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба Президента.

На территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани в честь врачей, которые самоотверженно трудились в период пандемии, высадили 300 елей и сосен. Деревья вместе с волонтерами сажали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова.

Как отметил Рустам Минниханов, в республике уделяют самое серьезное внимание развитию лесного хозяйства. Над увеличением лесного фонда ежедневно работает профильное министерство, а такие акции позволяют прививать участникам культуру бережного отношения к лесу.

Всего в рамках акции более 20 тысяч волонтеров посадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га.