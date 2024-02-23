Рустам Минниханов участникам СВО: «Вы яркий пример безграничной любви к своему народу»

В БКЗ имени Салиха Сайдашева начался концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На мероприятии присутствует Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Этот всенародный праздник сплачивает славную историю великих побед нашей страны. Сегодня с нами в зале наши доблестные воины, кто самоотверженно и бескорыстно служит Родине. Вы яркий пример безграничной любви к своему народу. Хочу выразить слова искренней благодарности вам и всем защитникам Отечества, за ваши героизм, мужество и верность воинскому долгу», – выступил перед гостями мероприятия Раис Татарстана.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После этого Рустам Минниханов вручил ордена Мужества и медали «За храбрость», «За отвагу» и «За заслуги перед Республикой Татарстан» участникам СВО и педагогам Казанского танкового училища.

Зрителями сегодняшнего концерта стали ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, в том числе СВО. На сцене БКЗ также состоится вручение государственных наград. До начала мероприятия Рустам Минниханов встретился с участниками СВО. Также сегодня здесь открылась выставка «Форма русского солдата от Первой мировой войны до СВО. Экспонаты СВО».