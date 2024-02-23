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Общество 23 февраля 2024 10:09

В Казани открылась выставка формы солдат и офицеров разных войн

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Сегодня в БКЗ имени Салиха Сайдашева открыли выставку «Форма русского солдата от Первой мировой войны до СВО. Экспонаты СВО», которая посвящена Дню защитника Отечества.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Экспозицию представили в холле второго этажа концертного зала. Здесь находится военная форма периода Первой мировой войны, гражданской войны, Великой Отечественной войны, Афганской войны, контртеррористической операции в Чечне и специальной военной операции.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Выставка позволяет оценить, как менялась экипировка, снаряжение и оружие защитников Отечества.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Авторы придумали интересный ход – в армейские ящики от артиллерийских снарядов они поместили экспонаты, привезенные из зоны проведения СВО. Помимо прочего на выставке разместили фотографии военных корреспондентов.

#спецоперация на Украине #выставка
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