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В Казани открылась выставка формы солдат и офицеров разных войн
Сегодня в БКЗ имени Салиха Сайдашева открыли выставку «Форма русского солдата от Первой мировой войны до СВО. Экспонаты СВО», которая посвящена Дню защитника Отечества.
Экспозицию представили в холле второго этажа концертного зала. Здесь находится военная форма периода Первой мировой войны, гражданской войны, Великой Отечественной войны, Афганской войны, контртеррористической операции в Чечне и специальной военной операции.
Выставка позволяет оценить, как менялась экипировка, снаряжение и оружие защитников Отечества.
Авторы придумали интересный ход – в армейские ящики от артиллерийских снарядов они поместили экспонаты, привезенные из зоны проведения СВО. Помимо прочего на выставке разместили фотографии военных корреспондентов.
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