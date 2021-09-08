Минниханов представил Чернышенко два новых спортивных объекта в Кукморе и Казани

В Kazan Expo стартовал форум «Россия — спортивная держава». На выставке, посвященной спортивной жизни страны и республики, регионы представили новые объекты, построенные по программе «Спорт — норма жизни». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в режиме ВКС, помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин. О двух новых площадках в Татарстане и реализации программы рассказал Президент республики Рустам Минниханов.

«Сегодня мы предоставляем два объекта: один в Кукморе, другой в Казани, на которые потратили около 450 млн рублей. Они построены по программе „Спорт — норма жизни“. Мы благодарим Правительство страны и надеемся, что программа будет продолжена», — отметил руководитель Татарстана.

В Кукморе сегодня открылся универсальный спортивный зал, где есть зал для занятий борьбой и боксом, тренажерный зал и зоной для зрителей, а в Казани физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Всего за время реализации программы «Спорт — норма жизни» в Татарстане появилось 12 новых спортивных объектов.

«Все спортивные объекты, открытые сегодня на форуме, — это яркое доказательство нашей командной работы. Спортивная отрасль в стране развивается. Правительство продолжит работу над созданием спортивных комплексов, в том числе в малых населенных пунктах. До конца года в стране будут введены в эксплуатацию 70 спортивных объектов, а в следующем году мы к лету планируем открыть 110 физкультурно-оздоровительных комплексов», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что Президент страны Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достигнуть показателя в 70% граждан, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Всего сегодня 12 разных регионов представили 15 новых спортивных объектов. Представители каждого из субъектов по видеосвязи отчитались о проделанной работе и рассказали о новых учреждениях.

«Очень важно, что на форуме мы открываем объекты, построенные в рамках проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“. Важнейшая задача, которую мы сегодня решаем, — это создание комфортных доступных условий для занятия спортом для граждан», — добавил министр спорта России Олег Матыцин.

Почетные гости осмотрели выставку форума «Россия — спортивная держава», посвященную спортивным достижениям регионов страны и инновациям в спорте. В частности, представители Екатеринбурга рассказали о подготовке к Универсиаде-2023, которая пройдет в их городе. По их словам, во многом они опираются на опыт Казани, которая принимала соревнования в 2013 году.

Кроме того, Олег Матыцин и Рустам Минниханов лично наградили отличников комплекса ГТО.