news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 августа 2025 14:56

Рустам Минниханов: «Самое главное – у нас есть компетенции строить метро»

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов: «Самое главное – у нас есть компетенции строить метро»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань входит в число немногих городов России, которые способны самостоятельно строить метро. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, давая старт проходке нового тоннеля Казанского метрополитена.

«Самое главное – у нас есть компетенции строить метро. В России есть только несколько городов, которые сами могут это делать. Мы самодостаточны. Наше огромное богатство – это вы, люди, которые делают это», – сказал Раис Татарстана.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин, обращаясь к Минниханову, выразил слова благодарности от имени всех горожан, отметив, что для миллионного города это событие имеет большое значение.

«Вы сильный лидер сильной республики. И знайте, за вами стоим мы – вот такие (крепкие – обозначил жестами Рахимов) парни с этими (тоннелепроходческими – прим. Т-и) машинами, которые мы вам сейчас покажем», – добавил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов.

О том, как строилось казанское метро и где будут построены новые станции, читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
20 лет Казанскому метро: первый рейс с Путиным и старт новым станциям от Минниханова
20 лет Казанскому метро: первый рейс с Путиным и старт новым станциям от Минниханова
#казанский метрополитен #метро #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025