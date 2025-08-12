Рустам Минниханов: «Самое главное – у нас есть компетенции строить метро»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань входит в число немногих городов России, которые способны самостоятельно строить метро. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, давая старт проходке нового тоннеля Казанского метрополитена.

«Самое главное – у нас есть компетенции строить метро. В России есть только несколько городов, которые сами могут это делать. Мы самодостаточны. Наше огромное богатство – это вы, люди, которые делают это», – сказал Раис Татарстана.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин, обращаясь к Минниханову, выразил слова благодарности от имени всех горожан, отметив, что для миллионного города это событие имеет большое значение.

«Вы сильный лидер сильной республики. И знайте, за вами стоим мы – вот такие (крепкие – обозначил жестами Рахимов) парни с этими (тоннелепроходческими – прим. Т-и) машинами, которые мы вам сейчас покажем», – добавил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов.

