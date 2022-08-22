Без обещаний и масок: почему слова на встрече «Ак Барса» с Миннихановым вышли из моды

Предсезонная подготовка «Ак Барса» вышла на финишную прямую. Остался лишь домашний турнир, после которого начнется новый сезон. Сегодня Рустам Минниханов провел традиционную встречу с казанской командой. Все подробности – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Традиционная встреча Президента Татарстана с «Ак Барсом» прошла в привычно теплой и непринужденной атмосфере Фото: ak-bars.ru

«Команда − это не жена, с которой можно разойтись. «Ак Барс» как родной ребенок»

«Желательно, конечно, победить, но даже если не получается, мы будем вместе с “Ак Барсом”. Команда — это не жена, с которой можно разойтись. “Ак Барс” как родной ребенок. Он свой, и его никогда не бросим. Главное, чтобы была удача. В добрый путь», − сказал Рустам Минниханов.

Традиционная встреча Президента Татарстана с «Ак Барсом» прошла в привычно теплой и непринужденной атмосфере. Но не сразу. Игроки, обслуживающий персонал и тренерский штаб (за исключением Знарка) пришли в медицинских масках. Как-то сразу вспомнилось, что коронавирус не только никуда не делся, но и мутирует в новые штаммы. Впрочем, напряжение длилось не долго.

«Давайте все же снимем маски. Я не заразный, регулярно сдаю тесты на коронавирус. На играх вы всегда в шлемах, хочу хоть сегодня увидеть ваши лица», − сказал Президент. Атмосфера традиционной встречи мгновенно стала теплее.

«Искренне приветствую команду, у нас есть добрая традиция − встречаемся два раза в год. Бывают разные сезоны – удачные, менее удачные, но какими бы они ни были, мы остаёмся фанатами нашей команды. Хочу заверить, что Президент республики, Министерство спорта, все мы − ваши болельщики. И за пределами Татарстана много татар, которые тоже поддерживают наш клуб. Президент клуба и Федерации хоккея Наиль Ульфатович Маганов делает всё, чтобы этот вид спорта в нашей республике развивался, а для команды были созданы все необходимые условия. Начинаем сезон с чистого листа, с большими ожиданиями, с новым главным тренером, именитыми игроками», − продолжил Минниханов.

Сегодня на встрече с Миннихановым Данис Зарипов решил не давать никаких обещаний. Зато подробно изложил Президенту свои соображения по подготовке команды к сезону Фото: © president.tatarstan.ru

Зарипов открыл новый тренд – никаких обещаний Минниханову

Тем временем многие с интересом ждали, что скажет Данис Зарипов. Напомним, прошлым летом капитан «Ак Барса» заявил, что завершившийся весной сезон станет для 41-летнего игрока последним. Однако казанский клуб вылетел, и Данису Зиннуровичу стало не с руки заканчивать блестящую карьеру на столь минорной ноте. Кстати, в интервью спортивной редакции «Татар-информа» он подробно изложил все свои мотивы.

Так или иначе, «Легенда-25» подписал новый контракт с «Ак Барсом». Сегодня на встрече с Миннихановым Зарипов решил не давать никаких обещаний. Зато подробно изложил Президенту свои соображения по подготовке команды к сезону.

«Традиционно выражу от всего коллектива слова благодарности за внимание к команде. В ключевых моментах вы всегда рядом с нами. Ребята все готовятся по полной, все условия на пять. Питание хорошее (смеется). Все чувствуют себя великолепно. Домашний турнир (Кубок ТАНЕКО, − прим. Т-и) будет ключевым. Там мы увидим, над чем нам еще предстоит работать. Обещаний на сей раз никаких не будет. Будем доказывать на льду делом и результатом», − сказал Зарипов.

К слову, Кубок ТАНЕКО пройдет в Казани с 26 по 29 августа. Одним из соперников «Ак Барса» на турнире станет уфимский «Салават Юлаев». Так что горячий хоккей фанатов команды Знарка ждет уже в августе, а не в сентябре, когда начнется новый сезон КХЛ. Также в турнире сыграют ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик».

Новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок назвал клубную организацию «Ак Барса» лучшей в стране Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов призвал Знарка к терпению

Рустам Минниханов отдельно обратился к новому главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку. Президент призвал специалиста к терпению и констатировал, что у команды хороший состав. А всю команду он заверил в пристальном внимании со своей стороны к игре «Ак Барса».

«Это спорт. Моменты будут разные. Главное – терпение. У вас очень хороший состав. Собраны ребята, у которых всё получается. Главное, чтобы Всевышний дал нам фарт. Кто-то думает, что я на игры редко хожу. Не думайте так. Я не отстранился, внимательно всё смотрю. Хорошей игры вам», – говорил Минниханов.



Знарок, к слову, держался спокойно и тоже не забывал шутить. При этом бывший тренер питерского СКА и сборной России назвал клубную организацию «Ак Барса» лучшей в стране. Не забыл специалист и о целях казанцев на следующий сезон.

Наиль Маганов: «В нашем клубе более миллиона болельщиков, и это число постоянно растет. Такое внимание – большая ответственность» Фото: president.tatarstan.ru

Тренер шутил о пожеланиях, Маганов готов к критике

«Хотел бы поблагодарить за ваше внимание, Рустам Нургалиевич (Минниханов, – прим. Т-и). Задачи все ясны. Мы понимаем значение «Ак Барса» для Татарстана. Сделаем всё, что от нас зависит. Честно говоря, я первый раз вижу такую организацию в клубе. А проработал я много где. Какие от нас пожелания? Мы вам, Рустам Нургалиевич, напишем, каждый на бумажке», − шутил Знарок.

Интересные слова нашел и президент «Ак Барса» Наиль Маганов. В клубе понимают, что повышенный интерес к команде невозможен без критики.

«В этом году к клубу будет приковано много внимания. Будет интерес – будет и критика. Нам всем нужно быть готовыми к этому. Но знайте, что вся республика, «Татнефть» и наши болельщики всегда будут за вас. В нашем клубе более миллиона болельщиков, и это число постоянно растёт. Такое внимание – большая ответственность не только на льду, но и за его пределами. Удачи нам всем в новом сезоне», – сказал Маганов.

Дмитрия Воронкова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: president.tatarstan.ru

Почему слова больше не в моде в «Ак Барсе»

Из других событий встречи стоит отметить награждение Дмитрия Воронкова, который удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» по итогам выступления сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, Минниханов традиционно посетил раздевалку «Ак Барса», где получил подарочную атрибутику клуба. Кроме этого, Президент РТ сделал общую фотографию с командой на льду «Татнефть-Арены».

Напоследок интересная деталь. Сегодня никто из спикеров «Ак Барса» не обещал Минниханову Кубок Гагарина. И, кажется, мы догадываемся, почему. Перед стартом плей-офф Дмитрий Квартальнов говорил о Кубке Гагарина как о цели казанского клуба. Закончилось всё провалом и увольнением специалиста с поста главного тренера «Ак Барса». Похоже, громкие обещания вышли из моды «барсов». Наверное, это к лучшему. Кубка Гагарина не было в Казани с 2018-го года, и от команды ждут дел, а не слов.