Рустам Минниханов рассказал о путешествии «КАМАЗ-мастера» для участии в «Дакаре»

Татарстанская команда «КАМАЗ-мастер» прибыла во Францию, откуда грузовики паромом отправят в Саудовскую Аравию. Об этом в своем Instagram рассказал Президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, что 2 января 2022 года команда из РТ начнет участие в знаменитом ралли-рейде «Дакар». Гонка начнется в Хаиле, а завершится 14 января в Джидде.

«Наши ребята #КАМАЗмастер своим ходом добрались до Франции. Сегодня КАМАЗы погрузят на паром и отправят в Саудовскую Аравию! Хәерле юллар!» — пожелал гонщикам Президент.

Напомним, что 21 ноября руководитель республики провел традиционную встречу с представителями «КАМАЗ-мастера» и протестировал новый спортивный грузовик на базе кабины К5.