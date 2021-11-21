Минниханов протестировал новый спортивный грузовик «КАМАЗ» семейства К5

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер». Руководитель республики ознакомился с новым поколением спортивных грузовиков на базе кабины К5 и лично протестировал новый автомобиль «КАМАЗ», сообщает его пресс-служба.

Встреча традиционно прошла на спортивном полигоне Тарловка в Набережных Челнах и была посвящена подготовке команды «КАМАЗ-мастер» к участию в международном ралли «Дакар-2022».

Рустаму Минниханову рассказали о том, как шла работа над дизайном автомобиля, о других проработках, включая о ходовых качествах машины. Президент подчеркнул, что модель К5 имеет большой вес на рынке, так как это современнейшая модель мирового уровня.

«Это сегодня совершенно другой автомобиль. И обзор, и многие технические решения — все говорит о том, что это новый шаг „КАМАЗа“ в спортивных автомобилях», — сказал руководитель республики.

Он заметил, что каждый год видны серьезные изменения, очень большая работа всей команды.

«Те решения, те изменения, которые есть в новом автомобиле — очень конкурентны! Сделано все, что необходимо», — сказал Рустам Минниханов.

Президента сопровождали гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, мэр Челнов Наиль Магдеев и др.

Сергей Когогин подчеркнул, что «очередной „Дакар“ должен быть премьерой для нового спортивного автомобиля на базе кабины серии К5».

«Для нас это важно, в прошлом году мы вывели опытно-промышленную партию на рынок, получили хорошие отзывы. Хотим с этим продуктом выходить и за пределы страны. А где лучшая рекламная площадка, чем „Дакар“, который смотрят почти во всех странах мира?» — резюмировал гендиректор КАМАЗа.