Рустам Минниханов рассказал о ключевых инициативах Татарстана в рамках ОИС

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Республика Татарстан стала одним из ключевых регионов России, успешно реализующих масштабные инициативы в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью к 20-летию присоединения России к ОИС в качестве наблюдателя, опубликованном на официальном портале Раиса РТ.

«У нас очень хорошие взаимоотношения с Генеральным секретарем ОИС, налажен постоянный диалог с отдельными структурами этой организации, в частности, с Исламским банком развития, Молодежным форумом, Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Постоянным комитетом по научному и техническому сотрудничеству (КОМСТЕК), Академией наук исламского мира и др. Столица нашей республики – Казань – была молодежной столицей Организации исламского сотрудничества в 2022 году. Ежегодно у нас проводится Казанский глобальный молодежный саммит», – подчеркнул лидер республики.

Одним из приоритетов Татарстана является развитие исламского (партнерского) банкинга — республика выступает пилотным регионом по внедрению этих принципов в России. Активно развивается экосистема халяль, что открывает новые возможности для бизнеса и инвестиций.

В гуманитарной сфере Татарстан проводит Казанский международный фестиваль мусульманского кино и поддерживает исламское образование – в республике действует единственная в России Болгарская исламская академия.

В 2023 году в Казани прошёл первый хоккейный турнир среди исламских стран «Kazan Hockey Cup», по итогам которого была создана Организация развития хоккея в исламских странах.

Главной площадкой для укрепления экономического сотрудничества стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». За 16 лет форум зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов, подписания соглашений и налаживания деловых контактов между Россией и странами исламского мира. В 2025 году KazanForum собрал более 22 тысяч участников из 96 стран и 82 российских регионов, где были подписаны свыше 130 соглашений.

«Деловая программа состояла из более чем 140 сессий, в которых участвовали 990 спикеров. Мероприятия освещали свыше 500 средств массовой информации из 20 государств», – уточнил лидер республики.

Форум охватывает широкий спектр тем — цифровизация, экономика, международное сотрудничество, мировые вызовы, логистика, недвижимость, образование, индустрия халяль, исламские финансы и инвестиции, культура, наука и технологии и др.

В рамках мероприятия прошли съезды министров культуры стран ОИС, международные конференции и спортивные турниры.

Важной частью укрепления связей стали визиты высокопоставленных делегаций из Малайзии, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Афганистана и других стран. В мае 2025 года Татарстан посетил Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха, что подтверждает статус республики как важного партнёра организации.

Татарстан также принимал у себя саммит БРИКС с участием лидеров 16 мусульманских стран, где была представлена инвестиционная привлекательность региона.

«В ходе саммита лидеры государств познакомились с потенциалом и инвестиционными возможностями Татарстана. Сегодня мы ведем работу с инвесторами из этих стран», – поделился Рустам Минниханов.