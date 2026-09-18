В Татарстане началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва началось в Татарстане. Избирательные участки по всей республике открылись в 8:00. Голосование продлится до 20 сентября. Участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

На избирательных участках №283 и №340, расположенных в здании Казанского государственного института культуры, начало голосования отметили выступлением оркестра народных инструментов «Казань Нуры». Музыканты исполнили государственные гимны России и Татарстана.

Одновременно с выборами депутатов Госдумы в республике проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Также жители 40 районов республики выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления.