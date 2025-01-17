Минниханов призвал татарстанских дорожников активнее использовать механизм ГЧП

Необходимо активнее использовать механизм государственно-частного партнерства, заключать концессионные соглашения в дорожном строительстве и по всем видам транспорта. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Важная задача, поставленная в дорожно-транспортной сфере вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, – привлечение инвесторов. Нужно, чтобы на каждый рубль вложенных бюджетных средств были вливания из внебюджетных источников. При этом следует строго следовать принципам экономической эффективности как бюджетных, так и внебюджетных вложений. Все эти вопросы требуют постоянного контроля», – сказал руководитель республики.

Минниханов напомнил, что с 1 января началась реализация новых национальных целей и проектов. Дорожно-транспортная отрасль представлена в двух национальных проектах – «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». «В этой связи наша задача – создать транспортную систему, которая будет отвечать потребностям настоящего и будущего, обеспечивая мобильность и безопасность на дорогах», – отметил он.

Раис РТ добавил, что в нынешних непростых условиях в Татарстане продолжается строительство новых логистических маршрутов, создание и развитие масштабной транспортной инфраструктуры. «Это позволяет нам обеспечивать рост экономических показателей», – констатировал он.

Так, за прошлый год объем валового регионального продукта превысил 5 трлн рублей, промышленного производства вырос на 5% и достиг 5,5 трлн рублей. Кроме того, производство сельхозпродукции увеличилось на 10%, строительные работы – на 13%, оборот розничной торговли – более чем на 7%. Инвестиции в основной капитал выросли до 1,3 трлн рублей.

«Прошедший год стал историческим для Татарстана. Республика стала центром мировой политики. У нас на высочайшем уровне прошли саммит БРИКС, спортивные игры стран БРИКС, первый международный фиджитал-турнир «Игры Будущего», международный экономический форум KazanForum», – перечислил Раис РТ важные события 2024 года.

По его словам, их организация и проведение стали возможными в том числе благодаря развитой инфраструктуре и слаженной работе предприятий и организаций дорожно-транспортной отрасли.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана. Значительные средства в прошлом году направлены на дорожное строительство. Это позволило нам в 2024 году завершить важные инфраструктурные проекты и ввести новые дороги в эксплуатацию. Все проекты направлены на повышение качества жизни наших граждан. В истории Татарстана столько дорог не вводилось, как за последние два года», – подчеркнул руководитель республики.

При этом он заметил, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры «предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов».

«По итогам прошлого года наблюдаем снижение всех видов аварийности, но число погибших выросло. Необходимо проанализировать причины и выработать комплекс мер для недопущения смертельных случаев на дорогах республики», – продолжил Минниханов.

Раис РТ убежден, что именно в этой сфере необходимо максимально применять средства цифровизации и предусмотреть соответствующие мероприятия в местах концентрации ДТП. Важно также обеспечить безопасность вблизи социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, формировать безопасные маршруты «дом – школа – дом», заключил он.