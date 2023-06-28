Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама.

Богослужение прошло в новой мечети «Ал Тан» имени Габдрахим Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Культовое здание рассчитано на 1,1 тыс. прихожан. Помимо мужского и женского молельных залов, в мечети есть кабинеты имамов, библиотека, зал для торжеств, учебные классы. Предусмотрены условия для маломобильных групп населения.

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал об истории возникновения Курбан-байрама, о нравственном и духовном смысле праздника. Также он призвал верующих с уважением относиться друг к другу, предупредил об опасностях сплетен и злословия.

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Раис Татарстана ранее в поздравлении с праздником Ид аль-Адха отметил, что Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений. Он ведет мусульман к идеалам добра и справедливости, где бы они ни находились — в хадже, на трудовом посту или в ратном строю.

Фотографии предоставлены пресс-службой ДУМ РТ: