Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама.
Богослужение прошло в новой мечети «Ал Тан» имени Габдрахим Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Культовое здание рассчитано на 1,1 тыс. прихожан. Помимо мужского и женского молельных залов, в мечети есть кабинеты имамов, библиотека, зал для торжеств, учебные классы. Предусмотрены условия для маломобильных групп населения.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал об истории возникновения Курбан-байрама, о нравственном и духовном смысле праздника. Также он призвал верующих с уважением относиться друг к другу, предупредил об опасностях сплетен и злословия.
Раис Татарстана ранее в поздравлении с праздником Ид аль-Адха отметил, что Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений. Он ведет мусульман к идеалам добра и справедливости, где бы они ни находились — в хадже, на трудовом посту или в ратном строю.
Фотографии предоставлены пресс-службой ДУМ РТ:
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»