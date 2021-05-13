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Ру Тат
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13 мая 2021  08:01
Розалия Хайруллина

Рустам Минниханов принял участие в намазе в честь Ураза-байрам

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в богослужении, посвященном мусульманскому празднику Ураза-байрам. Торжественная проповедь и намаз состоялись в Галеевской мечети Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Мероприятие прошло с участием муфтия Духовного управления мусульман Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, который во время своей проповеди зачитал выдержки из обращения Президента РТ Рустама Минниханова по случаю Ураза-байрам.

«К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых», — прочитал Камиль хазрат слова из обращения Президента Татарстана.

Помимо этого, муфтий напомнил о важности правильного воспитания детей, а также о необходимости совершения благодеяний и после окончания месяца Рамадан.

По завершении намаза и проповеди Рустам Минниханов осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после реставрации. Ураза-байрам —один из двух главных дней мусульманского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда с 624 года.

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