Рустам Минниханов принял участие в намазе в честь Ураза-байрам



Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в богослужении, посвященном мусульманскому празднику Ураза-байрам. Торжественная проповедь и намаз состоялись в Галеевской мечети Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Мероприятие прошло с участием муфтия Духовного управления мусульман Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, который во время своей проповеди зачитал выдержки из обращения Президента РТ Рустама Минниханова по случаю Ураза-байрам.

«К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых», — прочитал Камиль хазрат слова из обращения Президента Татарстана.

Помимо этого, муфтий напомнил о важности правильного воспитания детей, а также о необходимости совершения благодеяний и после окончания месяца Рамадан.

По завершении намаза и проповеди Рустам Минниханов осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после реставрации. Ураза-байрам —один из двух главных дней мусульманского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда с 624 года.