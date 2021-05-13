Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию

На протяжении священного месяца Рамадан, с 12 апреля по 12 мая, мусульмане республики возносили молитвы Всевышнему, совершали милосердные дела и богоугодные поступки, строго следовали правилам. Ураза-байрам же, в который завершается пост, является отражением их стремления к милосердию, добру, справедливости и благочестию. Об этом в своем обращении сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.



«В этот великий месяц Аллах оказал людям огромную милость, ниспослав Благородный Коран, указывающий путь ко всему, что приносит пользу духовной и мирской жизни, помогающий отличить истину от лжи, подлинное знание — от заблуждения, а счастливых праведников — от несчастных грешников, — отметил руководитель республики. — И ныне, по прошествии многих веков, миллионы мусульман во всем мире по-прежнему воздают хвалу Всевышнему за его безграничные щедроты и дарованную возможность жить, творить, созидать и приумножать свой род».



Ураза-байрам — это день, когда верующие Татарстана соберутся в мечетях, чтобы восславить Аллаха и поприветствовать друг друга. Неизменными атрибутами Ураза-байрам являются щедрая помощь нуждающимся, душевная проповедь и дружеское общение, отметил Минниханов.



Президент также подчеркнул, что к великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы.



“Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось”, - добавил он.



Помимо этого, президент напомнил о важных событиях, состоявшихся в Татарстане в 2021 году. Так, недавно прошли VIII съезд мусульман Татарстана и IX Республиканский ифтар.

«В данной связи особенно важным представляется проводимый в республике курс на укрепление единства мусульманской уммы и связей с соотечественниками», — подчеркнул руководитель республики.



В завершение Рустам Минниханов пожелал всем верующим мира, здоровья, любви и милосердия.



Фото пресс-службы Президента Татарстана