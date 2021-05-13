news_header_top_970_100
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 мая 2021  07:12

Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию

Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
news_top_970_100

На протяжении священного месяца Рамадан, с 12 апреля по 12 мая, мусульмане республики возносили молитвы Всевышнему, совершали милосердные дела и богоугодные поступки, строго следовали правилам. Ураза-байрам же, в который завершается пост, является отражением их стремления к милосердию, добру, справедливости и благочестию. Об этом в своем обращении сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.


«В этот великий месяц Аллах оказал людям огромную милость, ниспослав Благородный Коран, указывающий путь ко всему, что приносит пользу духовной и мирской жизни, помогающий отличить истину от лжи, подлинное знание — от заблуждения, а счастливых праведников — от несчастных грешников, — отметил руководитель республики. — И ныне, по прошествии многих веков, миллионы мусульман во всем мире по-прежнему воздают хвалу Всевышнему за его безграничные щедроты и дарованную возможность жить, творить, созидать и приумножать свой род».


Ураза-байрам — это день, когда верующие Татарстана соберутся в мечетях, чтобы восславить Аллаха и поприветствовать друг друга. Неизменными атрибутами Ураза-байрам являются щедрая помощь нуждающимся, душевная проповедь и дружеское общение, отметил Минниханов. 


Президент также подчеркнул, что к великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. 


“Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось”, - добавил он. 


Помимо этого, президент напомнил о важных событиях, состоявшихся в Татарстане в 2021 году. Так, недавно прошли VIII съезд мусульман Татарстана и IX Республиканский ифтар. 
«В данной связи особенно важным представляется проводимый в республике курс на укрепление единства мусульманской уммы и связей с соотечественниками», — подчеркнул руководитель республики. 


В завершение Рустам Минниханов пожелал всем верующим мира, здоровья, любви и милосердия.
 

 

Фото пресс-службы Президента Татарстана

ураза-байрам рустам минниханов
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное