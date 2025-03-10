Младший сын погибшего на СВО Сергея Чебнёва встретится с Раисом Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов пригласил на беседу 8-летнего сына Героя России Сергея Чебнёв​​​а. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала супруга комбата Ольга Чебнёва.

«Сына уже пригласили к Рустаму Минниханову на беседу, но он участвует в параде и до 9 мая не сможет вырваться», – поделилась жена Героя.

Также в разговоре она отметила заслуги Татарстана в оказании помощи фронту и поддержке семей военнослужащих.

«На днях мне звонили из Союза Танкистов Татарстана, мне кажется, что в Татарстане работа, связанная с СВО, лучше проходит, чем в других отдаленных регионах. В танковом училище портрет мужа сразу повесили, как выпускника, получившего звание Героя России», – рассказала она.

Напомним, Сергею Чебнёву было присвоено звание Героя России посмертно за подвиг, совершенный под городом Суджей Курской области. 6 марта «Золотую звезду» Президент России Владимир Путин вручил вдове комбата.

Герой родился в Рыбно-Слободском районе Татарстана, свое детство провел в Набережных Челнах. Там же окончил школу, поступил в Казанское танковое училище, затем был отправлен служить в Калининградскую область, где сейчас живут его супруга и трое детей. На заслуженный отдых Чебнёв вышел до начала СВО, а осенью 2022 года добился мобилизации и отправился на передовую. За свои заслуги в зоне боевых действий был награжден медалями «Суворова» и «За отвагу».