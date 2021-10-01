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Ру Тат
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1 октября 2021  13:12

Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ на открытие Expo Dubai 2020

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Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ на открытие Expo Dubai 2020
фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Дубае открылось глобальное выставочное событие — Expo Dubai 2020. На церемонию открытия российского павильона выставки прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Президент Республики Татарстан находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Рустам Минниханов прибыл для участия в открытии российского павильона на всемирной выставке в Дубае», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», первым российским регионом, представленным на выставке, станет Татарстан. Так, экспозиция республики отразит объединение вековых традиций и сильных инноваций, в том числе деятельность группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и международного KazanSummit.

Мероприятие продлится до 31 марта 2022 года.

#Минниханов Рустам #ОАЭ #Дубаи
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