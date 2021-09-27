Татарстан станет первым российским регионом, представленным на выставке Expo Dubai 2020

С 1 октября по 31 марта 2022 года в Дубае пройдет главное глобальное выставочное событие — Expo Dubai 2020. В этом году мероприятие пройдет под темой «Объединяя умы, создавая будущее», разделенной на блоки «Устойчивость», «Мобильность» и «Возможности».

Первым регионом, представленным на выставке Россией, станет Республика Татарстан, сообщает пресс-служба АИР РТ. Стенд республики будет открыт в течение десяти дней.

Как рассказали в агентстве, темой российского павильона в этом году станет «Творческий разум: объединяя будущее», который находится в зоне «Мобильность». Так, татарстанский стенд отразит объединение вековых традиций и сильных инноваций, в том числе деятельность группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и международного KazanSummit.

«Несмотря на то что мы инновационный регион, все равно мы сохраняем наши ценностные ориентиры, уважаем нашу многовековую историю и при этом остаемся высокотехнологичным регионом России», — объяснила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

За дни работы стенда представители республики презентуют гостям выставки «цифровую» точку зрения региона, в том числе деятельность резидентов Иннополиса, промышленный потенциал региона, культурную составляющую, образование, здравоохранение, экологические проекты, халяль-индустрию и другие.

В первый день работы в презентации цифровой экономики РТ будет участвовать Президент Татарстана Рустам Минниханов.