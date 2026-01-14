news_header_top
Рустам Минниханов познакомился с новым тренером «Рубина» Франком Артигой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым тренером «Рубина» Франком Артигой. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Знакомьтесь, Франк Артига. Новый тренер «Рубина». Рустам Минниханов уже познакомился», – написала Галимова в посте.

Вчера Рустам Минниханов принял бывшего главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Рашида Рахимова и пожелал ему успехов.

Фото: https://t.me/galimovatatarstan

