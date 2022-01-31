Рустам Минниханов пожелал успеха татарстанским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал успеха на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине спортсменам, которые будут представлять республику, а также всем остальным российским атлетам.

Пожелание размещено на страницах руководителя республики в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте». Его сопровождает изображение талисмана Игр — панды Бин Дунь Дунь.

«Уже на этой неделе стартует Олимпиада! В Зимних играх Татарстан в рамках Сборной России представят 8 спортсменов. Пожелаем успеха всем нашим и отдельно Данилу Садрееву, Христине Мацокиной, Милене Быковой, Владиславу Хадарину, Виктору Вайлду, Евгении Тарасовой и хоккеистам Тимуру Билялову и Дмитрию Воронкову!» — написал Рустам Минниханов.

Подробнее о том, кто представит Татарстан на Олимпиаде в Пекине, читайте в материале ИА «Татар-информ». С полным составом национальной команды можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России.