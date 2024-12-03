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Рустам Минниханов поздравил ветерана Нурфику Абдуллину с 100-летием
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Нурфику Абдуллину. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя РТ.
В годы Великой Отечественной войны она была медсестрой в эвакуационном госпитале и спасала жизни раненых солдат. После окончания войны Нурфика апа не оставила избранное дело и много лет проработала фельдшером в Актанышском районе.
«Нурфика апа яшьләр өчен ныклык һәм батырлык үрнәге! Чын күңелдән сезгә сәламәтлек телим. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз белән бергә бәхет күреп яшәгез! (Нурфика апа — пример стойкости и мужества для молодежи! От всей души желаю вам крепкого здоровья. Живите счастливо вместе с родными и близкими!)» — говорится в сообщении.
Ранее Нурфику Абдуллину поздравили глава Актанышского района Ленар Зарипов и депутат Госдумы Альфия Когогина. По последним данным, в муниципальном образовании осталось в живых всего четыре ветерана Великой Отечественной войны.
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