Рустам Минниханов поздравил ветерана Нурфику Абдуллину с 100-летием

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Нурфику Абдуллину. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя РТ.

В годы Великой Отечественной войны она была медсестрой в эвакуационном госпитале и спасала жизни раненых солдат. После окончания войны Нурфика апа не оставила избранное дело и много лет проработала фельдшером в Актанышском районе.

«Нурфика апа яшьләр өчен ныклык һәм батырлык үрнәге! Чын күңелдән сезгә сәламәтлек телим. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз белән бергә бәхет күреп яшәгез! (Нурфика апа — пример стойкости и мужества для молодежи! От всей души желаю вам крепкого здоровья. Живите счастливо вместе с родными и близкими!)» — говорится в сообщении.

Ранее Нурфику Абдуллину поздравили глава Актанышского района Ленар Зарипов и депутат Госдумы Альфия Когогина. По последним данным, в муниципальном образовании осталось в живых всего четыре ветерана Великой Отечественной войны.