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Ветеран из Татарстана, спасавшая солдат во время войны, отметила 100 лет
Ветеран Великой Отечественной войны, долгожительница деревни Кузяки Актанышского района РТ Нурфика Абдуллина перешагнула столетний рубеж. Именинницу накануне поздравили глава района Ленар Зарипов и депутат Государственной Думы Альфия Когогина.
По случаю торжественного события Альфия Когогина вручила юбиляру поздравительные письма Президента России Владимира Путина и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ленар Зарипов вручил юбиляру благодарственное письмо.
С праздником свою старшую коллегу поздравили главный врач Актанышской центральной районной больницы Айдар Хаев, заведующая Татарско-Суксунской врачебной амбулаторией Наиля Аминова.
В Актанышском районе осталось всего четыре ветерана Великой Отечественной войны, в том числе Нурфика Абдуллина, которая во время войны спасала раненых солдат, а затем посвятила охране здоровья людей всю свою жизнь.
К началу войны Нурфика окончила 2 курса Мензелинской медицинской школы. В 1942 году девушку направили на работу фельдшером-акушеркой в деревню Кузякино Калининского района.
Она лечила жителей шести сел: Кузякино, Адаево, Верхние Урьяды, Нижние Урьяды, Уменеево, Буранчы.
Новый фельдшер быстро нашла общий язык с молодежью, а особенно подружилась с молодым человеком по имени Абубакир. В январе 1943 года Абубакира Шаехова забрали на фронт. В сентябре повестка пришла и к Нурфике Абдуллиной. Семь лет она служила медсестрой в военном госпитале под Арском.
«Раненых солдат встречали прямо на железнодорожной станции. По осмотру определяли ранения. Я также была помощником хирурга на операциях. Я собирала там ненужные скальпели, резцы, и когда потом вернулась обратно в Кузякино, они мне пригодились», — рассказала именинница.
Так, как-то у солдата-односельчанина, вернувшегося из Суслонгера, началась гангрена на ноге. Нурфика смогла ампутировать пальцы и спасти солдату жизнь.
«Наша мама и акушерка, — присоединяется к разговору дочь Нурфики апы Дильбар. — Мама всю свою жизнь посвятила односельчанам. Придя с работы, она начинала готовить еду, но ей в окно кричали и стучали в дверь: „Нурфика, помоги!“, „Нуфика, быстрее!“».
Нурфика демобилизовалась в 1949 году, в том же году Абубакир вернулся в деревню. Любовь молодых людей, переживших войну, была испытана достаточно. Они создали прекрасную семью. Абубакир преподавал в школе, был директором. Вместе воспитывали пятерых детей.
После смерти Абубакира в 1994 году к Нурфике апа вернулся ее сын Ахмер, проживающий в Набережных Челнах. За заботу о матери Ахмеру и его жене благодарны все родственники.
«Самоотверженный труд наших родителей, всех ветеранов, тружеников тыла — это огромный труд. Я благодарю всех за сегодняшнюю спокойную, красивую жизнь», — говорит Ахмер абый.
Все дети Нурфики получили высшее образование, у каждого своя семья. Внуки также окончили высшие учебные заведения. Внучка Лилия пошла по стопам бабушки — работает врачом.
Несмотря на возраст, Нурфика апа предана своему призванию. Если соседи болеют, дети просят совета, с удовольствием помогает. Следуя ее советам, близкие выздоравливают. Так, Нурфика Абдуллина оказала первую медицинскую помощь пострадавшим на Сабантуе. Три года назад вырвала у односельчана больной зуб.
Глава села Ильдар Мусин отметил, что Нурфика апа пользуется большим авторитетом в селе.
«Нурфика апа была не просто медсестрой. Наши отцы, следуя ее совету, построили большие дома. Она сказала: „Если у вас большие дома, то вашим детям будет много хорошего воздуха, кислорода. И окна должны быть большими, чтобы было много света, чтобы глаза у детей не болели“», — сказал он.
Каждое слово ветерана воспринимается сельчанами с уважением. Она неоднократно избиралась депутатом районного совета.
Ветеран Великой Отечественной войны Нурфика Абдуллина — потомок долгожителей. Ее мать дожила до 98 лет. Прожили прекрасную жизнь и младший брат Гумер, и младшие сестры Райхана, Хуршида, Танзиля.
Нурфика Абдуллина уверена: добро, которое они сделали людям, вернулось к ним счастливой долгой жизнью.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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