Минниханов: Ураза-байрам — праздник добрых дел и милосердия

фото: пресс-служба Президента РТ

Ураза-байрам — долгожданное событие для мусульман, праздник добрых дел и милосердия. Он наполняет их сердца благодарностью за безграничные милости Аллаха и дарованный в ночь предопределения месяца Рамазан священный Коран. Это отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики и России с праздником.

«В великий праздник Ураза-байрам, обращая смиренные взоры к блистательной Мекке, мусульмане Татарстана вместе с миллионами своих единоверцев молят Аллаха о ниспослании человечеству мира и благоденствия. Исключительную актуальность это приобретает в наше непростое время, требующее от каждого выдержки, достоинства и личного участия в деле укрепления конструктивного межнационального и межрелигиозного взаимодействия, воспитания уважительного отношения к религии, культуре и языку других народов», — говорится в телеграмме руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что 2022 год является особенным для мусульманской уммы, отмечающей 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Этот праздник по поручению Президента России Владимира Путина отмечается на государственном уровне и важен как для Татарстана, так и для всей страны. Проводимые в рамках юбилея мероприятия помогут укрепить духовные ценности и поспособствуют дальнейшему сплочению многонационального народа России и восстановлению исторической справедливости.

«Ураза-байрам — праздник добрых дел и милосердия. Замечательной традицией стало проведение в Татарстане многолюдных ифтаров, красочных детских праздников, культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. Убежден, что мусульмане республики великодушно поделятся своим душевным теплом и праздничной трапезой со всеми немощными и нуждающимися, особенно с теми, кто сегодня оказался в самой большой беде: беженцами и вынужденными переселенцами», — подчеркнул Президент Татарстана.

В заключение он пожелал татарстанцам счастья, мира, здоровья и благополучия, выразив надежду, что Ураза-байрам наполнил их сердца верой, милосердием и любовью.