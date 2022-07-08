Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в своем Telegram-канале с Днем семьи, любви и верности, который отмечается сегодня.

«С Днем любви, семьи и верности! Цените своих близких, заботьтесь о них всегда!» — написал Президент РТ по-русски. И добавил по-татарски: «Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп бәхетле яшәгез! („Живите счастливо, любя и уважая друг друга!“)»

Минниханов также выразил поздравительный видеоролик, где в том числе обыгрывается символ праздника — белые ромашки.

Диалог двух закадровых голосов, женского и мужского, о том, с чего начинается семья, заканчивается следующим утверждением: «Семья начинается с уважения и заботы, бережного отношения и поддержки. Мы проносим эти ценности сквозь года, из поколения в поколение передавая верность и веру в любовь».

День семьи, любви и верности отмечался в России с 2008 года. В этом году Президент РФ Владимир Путин своим указом придал этому празднику официальный статус. Депутаты Государственной Думы предложили сделать его выходным днем.