Депутаты Госдумы предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

8 июля, День семьи, любви и верности, может стать выходным днем. Предложение, внесенное на рассмотрение Госдумы, опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни», – полагают авторы инициативы – депутаты от КПРФ и партии «Справедливая Россия – За правду».

Они уверены, что празднику необходимо придать особое значение, так как сохранение традиционных ценностей в обществе – это одна из ключевых целей Правительства России.

28 июля Президент России Владимир Путин учредил День семьи, любви и верности как официальный государственный праздник.