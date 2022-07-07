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Ру Тат
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Официальная хроника
7 июля 2022  15:38

Депутаты Госдумы предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

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8 июля, День семьи, любви и верности, может стать выходным днем. Предложение, внесенное на рассмотрение Госдумы, опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни», – полагают авторы инициативы – депутаты от КПРФ и партии «Справедливая Россия – За правду».

Они уверены, что празднику необходимо придать особое значение, так как сохранение традиционных ценностей в обществе – это одна из ключевых целей Правительства России. 

28 июля Президент России Владимир Путин учредил День семьи, любви и верности как официальный государственный праздник. 

#госдума рф #день семьи любви и верности #выходные и праздничные дни
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