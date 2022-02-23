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Ру Тат
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Общество
23 февраля 2022  10:19

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. В своем Instagram он выложил короткий ролик, приуроченный к празднику. 

На видео четверо детей играют в игрушки и между делом начинают говорить, кем работают их отцы. 

«Мой папа может защитить нашу Родину», — говорит первый мальчик. Еще один ребенок присоединяется и говорит, что его отец борется с различными болезнями. К разговору подключается и девочка, которая говорит, что ее отец может «защитить от пришельцев».

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. «Светлого неба нам всем», «Какой милый ролик. Всех мужчин с праздником! Пусть всегда будет мир!», «С праздником!» — написали комментаторы. 

Ранее татарстанцев с Днем защитника Отечества поздравил и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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